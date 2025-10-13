Ричмонд
За час над Крымом сбили 16 украинских беспилотников

Силы ПВО перехватили над Крымом 16 украинских беспилотников за час, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.

Источник: РБК

Дроны были сбиты в период с 07:00 мск до 08:00 мск.

Прошедшей ночью — период с 23:00 мск до 7:00 — российские военные перехватили и уничтожили над полуостровом 40 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Материал дополняется.