За час над Крымом сбили 16 украинских беспилотников

Силы ПВО перехватили над Крымом 16 украинских беспилотников за час, сообщает Минобороны в своем телеграм-канале.
Дроны были сбиты в период с 07:00 мск до 08:00 мск.
Прошедшей ночью — период с 23:00 мск до 7:00 — российские военные перехватили и уничтожили над полуостровом 40 беспилотников ВСУ самолетного типа.
Материал дополняется.