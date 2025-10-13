Пушилин: российская армия практически окружила Родинское в ДНР

На данный момент российская армия практически окружила село Родинское, расположенное в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия-24».
О текущей ситуации в ДНР руководитель региона высказался в понедельник, 13 октября. Тогда он подчеркнул, что российская армия продолжает продвигаться вперед и укреплять собственные позиции. В свою очередь, положение ВСУ все так же ухудшается.
«Наши подразделения смогли сковать противника в районе населенного пункта Родинское. Практически окружили его, и сейчас проходит зачистка вооруженных формирований в районе данного населенного пункта», — сказал Пушилин.
Немногим ранее о ситуации высказывался военный эксперт Андрей Марочко. Он сообщал, что ВС России вошли в село Константиновку. По его словам, после этого сразу же начались бои на востоке города.