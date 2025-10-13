Ричмонд
+16°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: российская армия практически окружила Родинское в ДНР

Пушилин отметил, что сейчас ВС России зачищают группировки ВСУ вокруг Родинского.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент российская армия практически окружила село Родинское, расположенное в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия-24».

О текущей ситуации в ДНР руководитель региона высказался в понедельник, 13 октября. Тогда он подчеркнул, что российская армия продолжает продвигаться вперед и укреплять собственные позиции. В свою очередь, положение ВСУ все так же ухудшается.

«Наши подразделения смогли сковать противника в районе населенного пункта Родинское. Практически окружили его, и сейчас проходит зачистка вооруженных формирований в районе данного населенного пункта», — сказал Пушилин.

Немногим ранее о ситуации высказывался военный эксперт Андрей Марочко. Он сообщал, что ВС России вошли в село Константиновку. По его словам, после этого сразу же начались бои на востоке города.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше