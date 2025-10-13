За один час над Крымом средствами ПВО было сбито 16 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Тринадцатого октября в период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении от военного ведомства.
Нужно отметить, что российские войска постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин. Боевики ВСУ отрываются на гражданских, испытывая проблемы на поле боя.