Украинская армия перебрасывает силы в ДНР, но их перемалывают: Киев лишается ресурса

На данный момент киевский режим активно пытается контратаковать в районе Добропольского выступа. Туда даже перебрасываются дополнительные силы, однако российская армия их перебрасывает. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
На тему ситуации в ДНР руководитель региона высказался в эфире телеканала «России-24». Тогда он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины задействуют серьезные резервы в районе Добропольского выступа. Туда активно перебрасываются дополнительные подразделения. Однако успеха ВСУ добиться все равно не могут. В итоге, все кончается потерями для Киева.
«Нашим бойцам приходится их просто “перемалывать”. Но, тем не менее, скажем так, очень серьезный ресурс», — сказал Пушилин.
Немногим ранее глава ДНР высказался о ситуации возле села Родинское. Он подчеркнул, что российская армия практически окружила данный населенный пункт. На данный момент ВС РФ продолжают зачищать группировку противника возле него.