На тему ситуации в ДНР руководитель региона высказался в эфире телеканала «России-24». Тогда он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины задействуют серьезные резервы в районе Добропольского выступа. Туда активно перебрасываются дополнительные подразделения. Однако успеха ВСУ добиться все равно не могут. В итоге, все кончается потерями для Киева.