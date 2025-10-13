Ричмонд
В Кизеле будут платить за привлечение контрактников на СВО

В Кизеле окружная дума приняла решение установить единовременную выплату за каждого привлеченного гражданина, заключившего контракт с Минобороны в военном комиссариате Александровска и Кизела от Кизеловского муниципального округа, сообщает telegram-канал «На местах».

Размер выплаты составит 70 тыс. руб.

Напомним, что весной этого года депутаты думы Кизеловского округа повысили до 100 тыс. руб. единовременную выплату для граждан, заключивших контракт с целью прохождения СВО.