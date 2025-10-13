Феодосия после атаки БПЛА — что происходит в городе

В районе места ЧП движение ограничено. Работают сотрудники МЧС. Местные жители также хотят помочь, однако пока в этом необходимости нет.
«В данный момент на месте происшествия работают профильные службы и специалисты. Помощь волонтеров не требуется! Благодарю всех неравнодушных граждан за проявленное желание оказать поддержку и участие», — написал в Telegram глава администрации города Владимир Ким.
Автобусы и личный транспорт пускают в объезд. Так, автобусы № 4, 4Д следуют по маршруту «Центр — Маяковская — ул. Калинина — ул. Чкалова — трасса “Таврида” — поселок Приморский. Маршруты № 2 и 2А ходят от центра города до автовокзала (по расписанию автовокзала). Маршрут 13А едет от ул. Челнокова до автовокзала. Общественный транспорт работает на улицах города, заторов нет, убедился корреспондент РИА Новости Крым.
Соцобъекты, магазины и рынки также работают в штатном режиме. Обстановка на улицах спокойная.
Как уточнил глава администрации города, на период ликвидации ЧС на нефтяной базе возможно ограничение подачи воды в микрорайон Ближние Камыши, пригородные села Береговое, Степное и в поселок Приморский.
«Водоснабжение будет восстановлено после полной локализации ЧС. На период проведения работ феодосийским филиалом “Воды Крыма” будет осуществляться подвоз воды автоцистернами», — добавил Ким.
Украинский беспилотник атаковал феодосийскую нефтебазу около полуночи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в результате инцидента возникло возгорание. Пострадавших на данный момент нет. Ликвидация последствий происшествия продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб. Общественный транспорт временно изменил маршруты, также по ряду улиц не пускают личный транспорт.