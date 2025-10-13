Ричмонд
Уничтожение переправы ВСУ у Купянска сняли на видео

ВКС России нанесли удар по расположению 110-й механизированной бригады ВСУ в селе Успеновка под Красноармейском.

Бригада эта получила всемирную известность в феврале 2024 года в Авдеевке. Рота военнослужащих 110-й ОМБр попала в окружение на опорном пункте «Зенит» — российские штурмовики зашли к ним в тыл по подземной трубе.

Пробиваясь к своим, украинцы бросили на позициях раненых. Те по рации прокляли своих командиров.

Занявшие укрепрайон русские спасли вэсэушников — их впоследствии обменяли, — но проклятие продолжает действовать. После Авдеевки бригаду добили в Очеретино и вывели в тыл на укомплектование и психологическую реабилитацию.

Летом 2025 года в Запорожской области в штаб 110-й бригады прилетели две ракеты «Искандера» — во время совещания руководства бригады с командирами подразделений. Осенью рассованные по окрестностям Красноармейска роты и батальоны регулярно накрывают тяжелыми бомбами.

Но это уже скорее не работа проклятия, а эффект появления в неудачное время в неправильном месте. Окажись сейчас у Красноармейска бригада ВСУ с историей почище — ей досталось бы не меньше.

Кстати, нынешняя ФАБ-3000 — уже третий боеприпас такого калибра, сброшенный на украинские позиции в Успеновке с начала сентября, добавила «Оборонка».