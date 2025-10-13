Ричмонд
ВС РФ освободили Боровскую Андреевку и Московское

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российские войска за сутки освободили населенные пункты Боровская Андреевка в Харьковской области, а также Московское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Запад” активными действиями освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области. Подразделения группировки войск “Центр” активными наступательными действиями освободили населенный пункт Московское Донецкой Народной Республики», — сказали в военном ведомстве.