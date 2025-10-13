В Омском районе снабжают экипировкой заключивших контракт бойцов

В понедельник, 13 октября 2025 года, глава Омского района Геннадий Долматов в своем телеграм-канале сообщил о деятельности Фонда развития народной инициативы Омского муниципального района, который оснащает бойцов, отправившихся на службу по контракту.
Отмечается, что Фонд развития народной инициативы Омского муниципального района (Фонд народной инициативы) обеспечивает экипировкой бойцов, заключивших контракт с Министерством обороны.
В комплект, предоставляемый Фондом народной инициативы, входят: высокопрочный спецрюкзак, спальный мешок, комплект непромокаемых обуви с усиленной подошвой и верхней военной одежды, тактические перчатки, флисовый костюм, кепка, балаклава, ремень, нательное белье.
В администрации Омского района сообщают, что, отправляясь в зону специальной военной операции, земляки могут быть уверены — они будут полностью оснащены всем необходимым.
Напомним, что при заключении контракта для бойцов предусмотрены единовременные денежные выплаты от Минобороны и со стороны региона, компенсации и льготы.