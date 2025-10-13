ВСУ потеряли до 140 военнослужащих в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Варачино, Новая Сечь и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.