ВСУ потеряли до 140 военнослужащих в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Варачино, Новая Сечь и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, 13 пикапов и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и пять складов материальных средств», — отмечает МО РФ.