ВСУ потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия «Востока»

В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение формированиям механизированной бригады, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Григоровка, Вишневое Днепропетровской области, Полтавка и Привольное Запорожской области.