ВСУ потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия «Востока»

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Силы «Востока» за сутки в ходе СВО уничтожили до 355 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 355 военнослужащих, два бронетранспортера, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение формированиям механизированной бригады, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Григоровка, Вишневое Днепропетровской области, Полтавка и Привольное Запорожской области.