Войска «Юга» улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль MaxxPro и бронетранспортер Stryker производства США, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и станцию радиоэлектронной борьбы, а также два склада боеприпасов и три склада материальных средств.