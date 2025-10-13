Войска «Юга» улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение подразделениям трех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дроновка, Звановка, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Степановка, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль MaxxPro и бронетранспортер Stryker производства США, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и станцию радиоэлектронной борьбы, а также два склада боеприпасов и три склада материальных средств.