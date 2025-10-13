ВС России уничтожили установку HIMARS и нанесли поражение ВПК Украины

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 944 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 483 танка и других боевых бронированных машин, 1600 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 416 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 839 единиц специальной военной автомобильной техники.