ВС России уничтожили установку HIMARS и нанесли поражение ВПК Украины

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, складам ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 89 944 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 483 танка и других боевых бронированных машин, 1600 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 416 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 839 единиц специальной военной автомобильной техники.