ВС РФ освободили два населенных пункта
За минувшие сутки подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Московское в Донецкой Народной Республике, а также вытеснили противника из восточных районов города Дмитрова и развивают наступление в его жилых кварталах.
Подразделения «Западной» группировки освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области.
«Север» улучшил тактическое положение
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар пяти бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады и пограничный отряд в районе города Волчанска Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки: порядка 140 военнослужащих, танк, 13 пикапов, 155-мм САУ Paladin, станция РЭБ, три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.
«Запад» наступает в Харьковской области
Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали четыре украинские бригады в районах населенных пунктов Садовое, Куриловка, Песчаное, Богуславка, Шийковка, Купянск Харьковской области, Ямполь и Новоселовка ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: бронетранспортер М113, 30 автомобилей, орудие полевой артиллерии, семь станций РЭБ и пять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» нанесли поражение семи украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Потери противника за сутки: свыше 180 боевиков, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО Vampire, станция РЭБ, два склада боеприпасов, а также три склада материальных средств.
Группировка «Центр» освобождает ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Родинское, Василевка, Новопавловка, Торецкое, Удачное, Красноармейск, Ленино ДНР, Ивановка и Филия Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований за сутки: порядка 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии.
«Восток» продвигается в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Алексеевка, Григоровка, Вишневое Днепропетровской области, Полтавка и Привольное Запорожской области.
«Противник потерял до 355 военнослужащих, два бронетранспортера, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Хрсонской области
Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Николаевка, Томарино, Львово, Антоновка и Садовое Херсонской области.
Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 60 боевиков, пять автомобилей, пять станций РЭБ и три склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS производства США, ударили по объектам ВПК Украины, складам ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- десять управляемых авиационных бомб;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 344 БПЛА самолетного типа.