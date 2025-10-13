Ричмонд
СВО
Главное из брифинга Минобороны 13 октября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 13 октября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили два населенных пункта

За минувшие сутки подразделения группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Московское в Донецкой Народной Республике, а также вытеснили противника из восточных районов города Дмитрова и развивают наступление в его жилых кварталах.

Подразделения «Западной» группировки освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» улучшил тактическое положение

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар пяти бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады и пограничный отряд в районе города Волчанска Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки: порядка 140 военнослужащих, танк, 13 пикапов, 155-мм САУ Paladin, станция РЭБ, три склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

«Запад» наступает в Харьковской области

Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали четыре украинские бригады в районах населенных пунктов Садовое, Куриловка, Песчаное, Богуславка, Шийковка, Купянск Харьковской области, Ямполь и Новоселовка ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: бронетранспортер М113, 30 автомобилей, орудие полевой артиллерии, семь станций РЭБ и пять складов боеприпасов.

Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» нанесли поражение семи украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Потери противника за сутки: свыше 180 боевиков, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО Vampire, станция РЭБ, два склада боеприпасов, а также три склада материальных средств.

Группировка «Центр» освобождает ДНР

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Родинское, Василевка, Новопавловка, Торецкое, Удачное, Красноармейск, Ленино ДНР, Ивановка и Филия Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований за сутки: порядка 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии.

«Восток» продвигается в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Алексеевка, Григоровка, Вишневое Днепропетровской области, Полтавка и Привольное Запорожской области.

«Противник потерял до 355 военнослужащих, два бронетранспортера, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» атакует ВСУ в Хрсонской области

Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Николаевка, Томарино, Львово, Антоновка и Садовое Херсонской области.

Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 60 боевиков, пять автомобилей, пять станций РЭБ и три склада боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS производства США, ударили по объектам ВПК Украины, складам ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технических средств, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • десять управляемых авиационных бомб;
  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
  • 344 БПЛА самолетного типа.