В Севастополе второй раз за день закрыли рейд и остановили паромы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за сутки остановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает дептранс города.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые пассажиры! Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — говорится в сообщении.

В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.

В понедельник утром в Севастополе также перекрывали рейд. Тогда ограничение продлилось четыре часа.

Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.