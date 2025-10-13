В Севастополе второй раз за день закрыли рейд и остановили паромы

«Уважаемые пассажиры! Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение», — говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, добавили в профильном департаменте.
В понедельник утром в Севастополе также перекрывали рейд. Тогда ограничение продлилось четыре часа.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.