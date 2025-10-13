Ричмонд
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Крымом и Белгородской областью

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские средства ПВО за шесть часов уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Крымом и Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«Тринадцатого октября 2025 года в период с 8:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Республики Крым и Белгородской области», — говорится в сообщении.