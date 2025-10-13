Российский «Ланцет» достал американский ЗРК Vampire в глубоком тылу Украины

«По выявленной цели был нанесён удар расчётом барражирующего боеприпаса “Ланцет” центра “Рубикон”. Вследствие прямого попадания ЗРК противника загорелась. Оператор разведывательного БпЛА в режиме реального времени зафиксировал самопроизвольный пуск зенитной ракеты», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее сообщалось, что в ночное время Вооружённые Силы РФ нанесли массированный удар по ключевым объектам украинского военно-промышленного комплекса, работающим на нужды ВСУ, а также по инфраструктуре военных аэродромов. Для атаки применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. В ведомстве заявили, что в результате удара все поставленные цели были поражены.