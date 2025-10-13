Ричмонд
Российский «Ланцет» достал американский ЗРК Vampire в глубоком тылу Украины

Расчёт российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» успешно поразил американский зенитный ракетный комплекс Vampire в глубоком тылу на Сумском направлении. В Министерстве обороны РФ доложили, что комплекс был обнаружен разведывательным беспилотником Zala на расстоянии 47 километров от линии фронта, где он был установлен на грузовике DAF Вооружённых сил Украины.

«По выявленной цели был нанесён удар расчётом барражирующего боеприпаса “Ланцет” центра “Рубикон”. Вследствие прямого попадания ЗРК противника загорелась. Оператор разведывательного БпЛА в режиме реального времени зафиксировал самопроизвольный пуск зенитной ракеты», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что в ночное время Вооружённые Силы РФ нанесли массированный удар по ключевым объектам украинского военно-промышленного комплекса, работающим на нужды ВСУ, а также по инфраструктуре военных аэродромов. Для атаки применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. В ведомстве заявили, что в результате удара все поставленные цели были поражены.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
