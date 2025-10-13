Ричмонд
Появилось видео взрыва реактивной установки БМ-27 «Ураган» ВСУ

На северском направлении дроноводы 3-й общевойсковой гвардейской армии «Южной» группировки обнаружили замаскированную 220-мм реактивную систему залпового огня БМ-27 «Ураган».

Такие установки могут запускать шестнадцать боеприпасов массой до 280 килограммов каждый на расстояние более тридцати пяти километров. Поэтому такие цели считаются одними из наиболее приоритетных.

Правда, в последнее время они очень редко бывают у линии боевого соприкосновения. Сказывается исчерпание бывших у ВСУ боеприпасов к ним и очень плохое состояние автомобилей ЗИЛ-135ЛМ, которые были использованы как шасси.

Как происходило уничтожение этой РСЗО, показано в Telegram-канале «Южный фронт». Всего было два попадания беспилотников-камикадзе. После второго прилета мощный взрыв полностью уничтожил «двадцать седьмую».