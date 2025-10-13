Военкоры о ситуации в зоне СВО и прифронтовых регионах: последние комментарии

Военкор Евгений Поддубный акцентирует внимание на заявлении Дмитрия Медведева о невозможности отличить «Томагавк» в ядерном исполнении от обычного. Гипотетический пуск таких ракет по России может быть воспринят как ядерный удар. По его мнению, Дональд Трамп, угрожая передать Киеву эти ракеты, «заносит ногу над последней ступенькой лестницы эскалации». Военкор считает, что попытки Киева убедить Вашингтон в том, что «Москва боится “Томагавков”, являются заблуждением, и предупреждает о последствиях такого шага в первую очередь для США.