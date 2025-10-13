Военкоры о ситуации в зоне СВО и прифронтовых регионах: последние комментарии

Представляем подборку интересных публикаций от российских военкоров за последние сутки, отражающих обстановку на фронте, геополитические риски и ситуацию в приграничных регионах.
Угроза эскалации из-за «Томагавков»
Военкор Евгений Поддубный акцентирует внимание на заявлении Дмитрия Медведева о невозможности отличить «Томагавк» в ядерном исполнении от обычного. Гипотетический пуск таких ракет по России может быть воспринят как ядерный удар. По его мнению, Дональд Трамп, угрожая передать Киеву эти ракеты, «заносит ногу над последней ступенькой лестницы эскалации». Военкор считает, что попытки Киева убедить Вашингтон в том, что «Москва боится “Томагавков”, являются заблуждением, и предупреждает о последствиях такого шага в первую очередь для США.
ВСУ применяют дроны против своих дезертиров
Военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС рассказал о практике применения ВСУ дронов против собственных солдат, пытающихся дезертировать. По его словам, украинские подразделения используют БПЛА для разведки и немедленно наносят удар по сослуживцам, как только фиксируют попытку бегства. Таким образом, у солдат, желающих покинуть позиции, практически не остается выбора.
Обстановка в Белгороде
В репортаже из Белгорода военкор Александр Коц описывает новую тактику ВСУ — системное уничтожение энергетической инфраструктуры региона. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о подготовке к самым тяжелым сценариям, включая полный блэкаут в зимний период. Администрация разрабатывает детальные планы действий для всех служб: от развертывания пунктов обогрева до перемещения чиновников на запасные пункты управления.
“Надеемся на лучшее, но исходим из того, что еще прилетит”, — цитирует Коц губернатора.