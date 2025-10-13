На Украине рассказали о большой проблеме в рядах ВСУ: руководство борется с зависимыми военными

Вооруженные силы Украины испытывают проблемы из-за военнослужащих в рядах армии, страдающих от алкогольной зависимости. Об этом заявил командир полка беспилотных систем ВСУ «Ахиллес» Юрий Федоренко.
«Что делать командиру отделения, взвода, роты, батальона полка или бригады с воином-алкоголиком?», — высказался он.
По словам Федоренко, при наличии страдающих алкоголизмом военных в подразделениях ВСУ необходимо подготавливать специальное место, которое было бы безопасным и закрытым. Такие солдаты, как отметил командир полка, опасны не только для окружающих, но и для самих себя.
При этом подобное поведение может грозить военным-алкоголикам лишь денежным вычетом из жалования или выговором.
Ранее KP.RU сообщал, что российский военный рассказал о случаях употребления запрещенных веществ боевиками ВСУ, которые совершают опасные и самоубийственные действия под воздействием наркотиков.