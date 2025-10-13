На Украине рассказали о большой проблеме в рядах ВСУ: руководство борется с зависимыми военными

По словам Федоренко, при наличии страдающих алкоголизмом военных в подразделениях ВСУ необходимо подготавливать специальное место, которое было бы безопасным и закрытым. Такие солдаты, как отметил командир полка, опасны не только для окружающих, но и для самих себя.