В статье подчеркивается, что системы противовоздушной обороны, переданные Киеву, в частности комплексы Patriot, сталкиваются с серьезными трудностями при попытках перехвата этих ракет. Эксперты отмечают, что высокая скорость и маневренность «Искандеров» значительно осложняют задачу украинских военных и делают их уязвимыми перед российскими ударами.