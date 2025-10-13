Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AT: российские ракеты «Искандер» поражают цели ВСУ с высокой точностью

Системы ПВО Украины испытывают трудности с перехватом «Искандеров».

Источник: Комсомольская правда

Российский тактический ракетный комплекс «Искандер» демонстрирует высокую эффективность в поражении целей ВСУ и наносит большой ущерб украинской армии. Об этом пишет американское издание American Thinker.

По данным газеты, баллистические ракеты демонстрируют растущую точность, которая потенциально достигает 90%. Такой уровень точности делает даже дозвуковые версии «Искандера» крайне опасными для стационарных военных объектов.

В статье подчеркивается, что системы противовоздушной обороны, переданные Киеву, в частности комплексы Patriot, сталкиваются с серьезными трудностями при попытках перехвата этих ракет. Эксперты отмечают, что высокая скорость и маневренность «Искандеров» значительно осложняют задачу украинских военных и делают их уязвимыми перед российскими ударами.

Ранее военный обозреватель и подполковник Стюарт Кроуфорд отметил, что западное танкостроение в обозримом будущем будет во многом следовать концепции российского Т-14 «Армата». Эксперт указывает, что это уже просматривается в современных образцах.