Российский тактический ракетный комплекс «Искандер» демонстрирует высокую эффективность в поражении целей ВСУ и наносит большой ущерб украинской армии. Об этом пишет американское издание American Thinker.
По данным газеты, баллистические ракеты демонстрируют растущую точность, которая потенциально достигает 90%. Такой уровень точности делает даже дозвуковые версии «Искандера» крайне опасными для стационарных военных объектов.
В статье подчеркивается, что системы противовоздушной обороны, переданные Киеву, в частности комплексы Patriot, сталкиваются с серьезными трудностями при попытках перехвата этих ракет. Эксперты отмечают, что высокая скорость и маневренность «Искандеров» значительно осложняют задачу украинских военных и делают их уязвимыми перед российскими ударами.
Ранее военный обозреватель и подполковник Стюарт Кроуфорд отметил, что западное танкостроение в обозримом будущем будет во многом следовать концепции российского Т-14 «Армата». Эксперт указывает, что это уже просматривается в современных образцах.