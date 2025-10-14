Российские военные без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ

«По команде офицера личный состав штурмовой группы, использовав дымовые шашки, мгновенно рассредоточившись по разным флангам, без единого выстрела произвели захват боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа гвардии лейтенанта Бирюкова на большой скорости покинула тыл врага, доставив ценные документы и троих пленных в штаб полка», — говорится в сообщении.