Российские военные без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российские штурмовики без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ и захватили разведданные, позволившие полностью освободить один из населённых пунктов, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, добравшись до окраин поселка, группа обнаружила пункт временной дислокации ВСУ, возле которого был замечен легковой автомобиль украинских военнослужащих, в который они спешно грузили коробки с документацией.

«По команде офицера личный состав штурмовой группы, использовав дымовые шашки, мгновенно рассредоточившись по разным флангам, без единого выстрела произвели захват боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа гвардии лейтенанта Бирюкова на большой скорости покинула тыл врага, доставив ценные документы и троих пленных в штаб полка», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что изучив документы и показания пленных, командование приняло решение нанести ракетные удары по месту дислокации вооруженных формирований ВСУ, что способствовало полному освобождению одного из населенных пунктов.