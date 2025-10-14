Пообещали избежать передовой: украинских боевиков вынудили ремонтировать дом бизнесмена

Украинских военнослужащих заставляли укладывать брусчатку, ремонтировать дом местного бизнесмена и восстанавливать памятники на могилах его родственников. За это им обещали не отправлять на передовую, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам источника, заместитель командира в Львовской области «помогал» знакомому бизнесмену. По его просьбе командир отправлял несколько солдат для выполнения работ на предпринимателя, а деньги, которые зарабатывали солдаты, присваивал себе.
Известно, что работы велись с марта по сентябрь этого года в рамках договоров с территориальными общинами, заключенных предпринимателем.
«Кроме того, военные делали ремонт в доме бизнесмена и восстанавливали памятники на могилах его родственников. За это командир освобождал “работников” от службы на передовой», — добавил представитель силовых структур.
Ранее военный ВСУ озвучил размер взяток, которые берут в ТЦК, чтобы попасть «в нормальное подразделение».