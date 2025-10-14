Командование ВСУ подменяет тела, чтобы не платить родственникам погибших

В частности, мать одного из погибших в районе Садков Сумской области сначала не могла получить никакой информации о сыне. После обнаружения тела результаты ДНК-теста несколько раз менялись. В итоге родственники получили тело другого военнослужащего, из-за чего в ВСУ отказались выплачивать компенсацию, объяснив это тем, что её сын якобы числится «пропавшим без вести».