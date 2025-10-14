Командование ВСУ подменяет тела, чтобы не платить родственникам погибших

Родственники ВСУ жалуются на то, что украинское командование создает препятствия в процессе опознания погибших, чтобы избежать выплаты компенсаций. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Родственники бойцов 80-й десантно-штурмовой бригады утверждают, что украинское командование мешает опознанию погибших, чтобы не выплачивать семьям положенные деньги», — рассказал источник агентства.
В частности, мать одного из погибших в районе Садков Сумской области сначала не могла получить никакой информации о сыне. После обнаружения тела результаты ДНК-теста несколько раз менялись. В итоге родственники получили тело другого военнослужащего, из-за чего в ВСУ отказались выплачивать компенсацию, объяснив это тем, что её сын якобы числится «пропавшим без вести».
По словам представителя силовых структур, такая путаница могла возникнуть из-за большого количества тел погибших и пренебрежительного отношения к процессу эвакуации.
Ранее стало известно, что в моргах Львова не хватает рефрижераторов для погибших солдат ВСУ. Тела боевиков по полгода брошены на произвол судьбы.