Российские военные без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ

Российские штурмовики без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ и захватили разведданные, которые позволили полностью освободить один из населённых пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, достигнув окраин поселка, группа обнаружила пункт временной дислокации ВСУ, где рядом стоял легковой автомобиль украинских военнослужащих. В него быстро грузили коробки с документацией.
«По команде офицера личный состав штурмовой группы, применив дымовые шашки и мгновенно рассредоточившись по разным флангам, без единого выстрела захватил боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа гвардии лейтенанта Бирюкова на высокой скорости покинула тыл врага, доставив ценные документы и троих пленных в штаб полка», — говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что после изучения захваченных документов и допроса пленных командование приняло решение нанести ракетные удары по месту дислокации вооружённых формирований ВСУ, что и способствовало полному освобождению населённого пункта.
Накануне сообщалось, что российские военнослужащие зашли в восточные районы Димитрова (укр. название — Мирноград) в ДНР и развивают наступление в его жилых кварталах.