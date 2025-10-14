Российские военные без единого выстрела обезвредили группу боевиков ВСУ

«По команде офицера личный состав штурмовой группы, применив дымовые шашки и мгновенно рассредоточившись по разным флангам, без единого выстрела захватил боевиков. Связав и погрузив их в автомобиль, группа гвардии лейтенанта Бирюкова на высокой скорости покинула тыл врага, доставив ценные документы и троих пленных в штаб полка», — говорится в сообщении.