Марочко: российские войска закрепляются на восточных окраинах Константиновки ДНР

Марочко сравнил Константиновку с Артемовском (Бахмутом), где шли упорные бои: «Это тот же уровень сложности, а местами даже хуже для наших войск». Он также отметил, что Киев будет пытаться удержать город любой ценой, поскольку потеря Константиновки приведёт к угрозе для славянско-краматорской агломерации — последнего оборонительного рубежа Донбасса.