Российские военнослужащие успешно провели рывок и начали закрепляться на восточных окраинах Константиновки в Донецкой Народной Республике. По словам военного эксперта Андрея Марочко, подразделения ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление, стараясь удержать город.
«Буквально на прошлой неделе мы добились существенного успеха — совершили рывок с Предтечино и сейчас закрепляемся на восточных окраинах Константиновки», — рассказал эксперт. Он подчеркнул, что город — сложный участок с крупной промышленной зоной, где противник размещает технику и укрытия, что значительно замедляет продвижение российских войск.
Марочко сравнил Константиновку с Артемовском (Бахмутом), где шли упорные бои: «Это тот же уровень сложности, а местами даже хуже для наших войск». Он также отметил, что Киев будет пытаться удержать город любой ценой, поскольку потеря Константиновки приведёт к угрозе для славянско-краматорской агломерации — последнего оборонительного рубежа Донбасса.
Марочко ранее информировал о ситуации в районе села Ставни. По его словам, российская армия успешно вытеснила боевиков ВСУ с ряда позиций.