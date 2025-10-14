«Он уже свой»: Кот Вася передвигается по передовой на мотоцикле с российскими бойцами

Кот по кличке Вася, ставший талисманом и другом для российских военнослужащих, находится на передовой вместе с подразделением группировки «Восток», сообщил РИА Новости стрелок с позывным Рубик.
«С нами передвигается по всей линии фронта. На мотоцикле катали. Да, я его с собой заберу домой в Бурятию. Он уже свой, наш боец», — рассказал стрелок в беседе с агентством.
Даже во время переходов между позициями пушистый товарищ находится вместе с бойцами, отметил стрелок.
Как признаются бойцы, кот Вася приносит на передовую атмосферу домашнего тепла и служит символом удачи, возвращая солдат мыслями к мирной жизни.
