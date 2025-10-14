ВСУ потеряли до 355 военных за сутки от действий группировки войск «Восток»

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск «Восток» составили до 355 военных, 2 станции спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.