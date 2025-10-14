Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Артиллерийскими расчетами группировки войск “Восток” нанесено огневое поражение по выявленным пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. После уточнения координат артиллерийские расчеты открыли огонь и серией точных попаданий уничтожили пункты управления с оборудованием и расчетами националистов», — информировали в ведомстве.

Отмечается, что по данным воздушной разведки, противник использовал позиции для управления разведывательными и ударными дронами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше