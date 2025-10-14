Марочко: ВСУ попали в тактическое окружение между Лысовкой и Новопавловкой в ДНР

Российские военные окружили группировку Вооружённых сил Украины в районе между Лысовкой и Новопавловкой в Донецкой Народной Республике. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Сейчас украинские боевики, находящиеся к северу от Лысовки и северо-западу от Новопавловки, фактически уже оказались в тактическом окружении. До оперативного окружения осталось совсем немного, так как мы практически взяли под контроль всю логистику в этом населенном пункте», — отметил он.
По словам эксперта, создание окружения стало возможным после освобождения Московского 13 октября. Кроме того, Андрей Марочко рассказал о продвижении российских войск южнее Родинского, где расширена зона контроля.
«Теперь украинским боевикам практически закрыт выход на Гришино, куда ведут основные дороги», — подчеркнул он.
Ранее военный эксперт рассказал, что ВС России зашли в Константиновку и начали бои на востоке города.