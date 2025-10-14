Американский лидер Дональд Трамп планирует провести встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как сообщает газета The New York Times, их переговоры запланированы на пятницу, 17 октября. Издание ссылается на информированные источники, знакомые с графиком президента США.
Этому визиту предшествовала серия телефонных переговоров между политиками. В ходе этих бесед они обсуждали возможные поставки Украине американских крылатых ракет «Томагавк». Детали предстоящей встречи пока не раскрываются.
Также Трамп в общении с журналистами выразил мнение, что посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной мог бы выступить турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Позже президент США публично подтвердил свои планы на встречу с Зеленским в Белом доме.
«Думаю, что да», — заявил Трамп, говоря о том, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме.
Президент России Владимир Путин прокомментировал возможную передачу ракет «Томагавк» Киеву. Он указал, что эти поставки разрушат начавшуюся нормализацию отношений между Россией и США. По его словам, это также приведет к новому витку эскалации конфликта.
Выступая на заседании клуба «Валдай», Путин отметил, что российские системы ПВО будут совершенствоваться для легкого уничтожения таких ракет. Он также обратил внимание, что использовать это оружие на Украине без прямого участия американских военных невозможно. Российский лидер подчеркнул, что поставки ракет не изменят соотношение сил на поле боя.
Ранее о потенциальной поставке ракет «Томагавк» ВСУ также высказывались в МИД России. Глава ведомства Сергей Лавров сообщал, что будет шокирован новостью, если США все же решатся пойти на такой рискованный шаг.
Зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков отметил, что, если Украина все-таки получит и применит против России крылатые ракеты большой давности Tomahawk, ВС РФ смогут их уничтожить.
Прежде обозреватели издания Respon Siblestatecraft пришли к выводу, что разговоры о возможной передаче крылатых ракет Tomahawk Украине являются признаком отчаяния. Киев не обладает техническими возможностями для запуска ракет.