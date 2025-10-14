Ричмонд
Российские танкисты в Харьковской области уничтожили опорные пункты ВСУ

Удары по позициям украинских формирований корректировались с помощью БПЛА.

Российские танкисты поразили опорные пункты, технику и военнослужащих ВСУ в лесу на харьковском направлении, сообщило Министерство обороны России.

«Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск “Север” в зоне проведения СВО на харьковском направлении точечными выстрелами уничтожили опорные пункты, боевую технику и живую силу ВСУ в лесном массиве», — отметило ведомство.

Замаскированные позиции противника были обнаружены операторами разведывательных дронов Вооружённых сил России. Координаты целей они передали танкистам. Экипаж Т-72Б3М прибыл на закрытую огневую позицию и использовал осколочно-фугасные снаряды для ударов по ВСУ.

Командир танкового подразделения корректировал огонь с помощью объективного контроля с беспилотника, что обеспечило высокую точность поражения.

Напомним, 12 октября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев написал, что в городе Чугуеве Харьковской области был уничтожен пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ. Объект находился в здании общеобразовательной школы.

