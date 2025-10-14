Ночью 14 октября в Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Самарской области ночью 14 октября. В приложении МЧС сообщение об этом появилось около 03.00. Также жителей региона предупреждают об этом в смс-сообщениях. Их призывают быть бдительными, а в экстренных случаях звонить 112.
«Если вы оказались на улице или в транспорте, немедленно укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге», — напомнили самарцам о правилах безопасности при реальной атаке беспилотников.
В здании советуют по возможности спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, но не пользоваться лифтом. В квартире рекомендуют найти место без окон между несущих стен. После атаки ни в коем случае нельзя подходить к упавшим БПЛА или их обломкам, если вы их увидели. О таких находках надо сообщать по номеру 112.
Во время угрозы атаки БПЛА самарцы могут столкнуться с перебоями в работе мобильного интернета.