Контрактник из Братска отправился на службу в зону СВО

ИРКУТСК, 14.10.2025, IrkutskMedia. Сегодня утром, 14 октября, из Братска на сборный пункт в Шелехов проводили местного жителя, решившего заключить контракт с Минобороны для участия в СВО. После медосмотра он присоединится к другим братчанам, находящимся «за ленточкой».