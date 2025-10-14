Ричмонд
Контрактник из Братска отправился на службу в зону СВО

Бойцу передали спальник, укомплектованную аптечку и продуктовый паек.

Источник: IrkutskMedia.ru

ИРКУТСК, 14.10.2025, IrkutskMedia. Сегодня утром, 14 октября, из Братска на сборный пункт в Шелехов проводили местного жителя, решившего заключить контракт с Минобороны для участия в СВО. После медосмотра он присоединится к другим братчанам, находящимся «за ленточкой».

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр города Александр Дубровин, администрация Братска предоставила транспорт до пункта сбора. Также бойцу передали спальник и укомплектованную аптечку. Предприниматели и депутаты собрали для него продуктовый паек.

В качестве символа родного города мужчине вручили флаг Братска и шеврон с гербом.

Ранее агентство сообщало, что пятеро жителей Братска приняли решение отправиться в зону проведения специальной военной операции. 2 сентября мужчин проводили от здания администрации.