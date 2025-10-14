Над Крымом и Черным морем сбили вражеские беспилотники

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
17 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, 12 — над территорией Воронежской области, по три 3 дрона уничтожили над территорией Нижегородской области и над акваторией Черного моря, по два беспилотника сбиты над Тамбовской областью и Крымом. Еще один уничтожен в Курской области.
В течение предыдущей ночи силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 59 — над Крымом и Черным морем. Один из вражеских дронов атаковал нефтебазу в Феодосии, там начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.
С 07:00 до 08:00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили еще 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Крыма. Еще один сбили днем.