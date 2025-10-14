Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успешном отражении ночной атаки беспилотников. По данным ведомства, силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Как уточнили в военном ведомстве, перехват воздушных целей осуществлялся над несколькими регионами России и акваторией Черного моря. Над территорией Белгородской области было уничтожено 17 беспилотников, а над Воронежской областью — 12 единиц.
Также средствами ПВО были сбиты три дрона над Нижегородской областью и три над Черным морем. Над Тамбовской областью и Республикой Крым уничтожили по два беспилотника, а над Курской областью — один аппарат.
Российские войска постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.