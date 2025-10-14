Три беспилотника сбили над Черным морем

Три украинских беспилотника уничтожили над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего за ночь 14 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе 17 БПЛА сбиты над Белгородской областью, 12 — над Воронежской, три — над Нижегородской.
По два дрона уничтожены над Тамбовской областью и Крымом, еще один — над Курской областью.
