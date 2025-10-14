Ричмонд
Три беспилотника сбили над Черным морем

Средства ПВО уничтожили беспилотники над Черным морем.

Три украинских беспилотника уничтожили над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего за ночь 14 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе 17 БПЛА сбиты над Белгородской областью, 12 — над Воронежской, три — над Нижегородской.

По два дрона уничтожены над Тамбовской областью и Крымом, еще один — над Курской областью.

