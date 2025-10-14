Ночью в Волгоградской области снова вводили беспилотную опасность

В ночь на 14 октября около 1.00 волгоградцы стали получать на свои устройства СМС-сообщения об угрозе прилета беспилотников. Сотрудники РСЧС предупредили жителей региона о том, что нужно избегать открытых участков и не подходить к окнам.
Ближе к 6.00 появилось второе сообщение: «Внимание! Отбой БЕСПИЛОТНОЙ ОПАСНОСТИ!».
К настоящему моменту сообщений об инцидентах, вызванных появлением БПЛА в небе над территорией Волгоградской области, не поступало. Кроме того, аэропорт «Сталинград» работает в штатном режиме без ограничений.
