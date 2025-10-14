Ричмонд
План «Ковер» отменили в нижегородском аэропорту

План «Ковер» действовал в нижегородском аэропорту минувшей ночью.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По данным Росавиации, в два часа ночи в воздушной гавани были введены ограничения на прием и выпуск рейсов. Такое решение приняли из-за угрозы атаки БПЛА. Возобновить работу удалось лишь в шесть часов утра. Сообщалось также, что за ночь над регионом были сбиты три вражеских БПЛА.

