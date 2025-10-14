Ричмонд
Дрон снял, как пленный солдат ВСУ помогает нести раненого бойца ВС РФ

Попавший в плен украинский солдат помог бойцам ВС России нести через поле раненого товарища. Этот момент, снятый дроном, опубликовал в своем Телеграм-канале военный блогер Чингис Дамбиев.

«Штурмовики танкового соединения группировки “Восток” ВС РФ из Бурятии выходят с боевой задачи. Район еще небезопасный. Бойцы несут раненого товарища и заодно ведут пленного, который помогает нести носилки с нашим “трехсотым”. Вот такой вот “бутерброд”, — прокомментировал видео блогер.

Ранее российские бойцы взяли в плен под селом Алексеевка в Сумской области двух боевиков 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. У них обнаружили свертки с наркотическими веществами и ампулы с неизвестными препаратами.