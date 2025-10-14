Дрон снял, как пленный солдат ВСУ помогает нести раненого бойца ВС РФ

«Штурмовики танкового соединения группировки “Восток” ВС РФ из Бурятии выходят с боевой задачи. Район еще небезопасный. Бойцы несут раненого товарища и заодно ведут пленного, который помогает нести носилки с нашим “трехсотым”. Вот такой вот “бутерброд”, — прокомментировал видео блогер.