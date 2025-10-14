У солдат ВСУ, взятых в плен под Сумами, при досмотре нашли наркотики

Бойцы Вооружённых сил РФ в Сумской области взяли в плен двоих украинских военных, у которых при досмотре были найдены свёртки с наркотиками, сообщили в российских силовых структурах.
Уточняется, что они находились в районе населённого пункта Алексеевка.
«В ходе досмотра у них обнаружены свёртки с наркотическими веществами и ампулы с неизвестными препаратами», — сказал представитель силовых органов, которого цитирует ТАСС.
Напомним, в январе украинские пленные рассказали, что пьянство и употребление наркотиков часто становятся причинами смерти военнослужащих ВСУ. Один из них упомянул о регулярных случаях отравления боевиков суррогатным алкоголем.