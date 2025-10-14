Боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского активно бьют по базовым станциям мобильной связи в Васильевском районе Запорожской области, который находится вблизи от передовой. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава муниципального округа Наталья Романиченко.
По ее словам, в районе делается все необходимое для обеспечения жителей мобильной связью: устанавливают и новые станции, и ремонтируются поврежденные, поскольку противник активно бьет по базовым станциям. Однако ВСУ не интересуют жители области.
«Мы все для них враги — и дети малые, и старшее поколение, кто бы это ни был. Минцифры проводит большой объем работы в направлении улучшения качества связи, чтобы был стабильный проводной интернет», — заключила Романиченко.
Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что вооруженные формирования Украины атаковали автобус при помощи беспилотного летательного аппарата в Горловке. В результате обстрела пострадал мирный житель.
А родственники боевиков ВСУ начали жаловаться на то, что украинское командование создает препятствия в процессе опознания погибших, чтобы избежать выплаты компенсаций. Они цинично подменяют тела солдат.