12 украинских дронов сбили ночью над Воронежской областью

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над одним городом и четырьмя районами Воронежской области минувшей ночью сбили более десяти беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем телеграм-канале 14 октября написал губернатор Александр Гусев.
— Пострадавших и разрушений нет, — уточнил глава региона.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над шестью регионами страны и одним морем уничтожили 40 беспилотников ВСУ. Над Воронежской областью, по информации военного ведомства, сбили 12 дронов.
Что касается режима атаки БпЛА, который был объявлен над Воронежской областью 13 октября в 23:10, то он продержался чуть больше восьми часов — до 7:14 14 октября.
