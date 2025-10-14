Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинских штурмовиков со свертками наркотиков взяли в плен в районе Алексеевки

Двое военнослужащих 225-го полка ВСУ взяты в плен в районе Алексеевки с наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

В российских силовых структурах сообщили о взятии в плен двух военнослужащих Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел в районе села Алексеевка, расположенного в Сумской области, передает РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что задержанные являются бойцами 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Они были захвачены в ходе боевых действий в указанном районе.

При проведении личного досмотра пленных у них были обнаружены запрещенные вещества. В частности, у военнослужащих изъяли свертки с наркотиками, а также ампулы, содержащие неизвестные препараты.

Прежде военный ВС России с позывным «Тефтель» заявил, что боевики ВСУ употребляют наркотические вещества перед тем, как вступить в бой. Они позволяют увеличить уровень агрессии. Боец отметил, что сам видел «порошки и таблетки», выполняя задание на константиновском направлении.