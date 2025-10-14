В российских силовых структурах сообщили о взятии в плен двух военнослужащих Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел в районе села Алексеевка, расположенного в Сумской области, передает РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что задержанные являются бойцами 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Они были захвачены в ходе боевых действий в указанном районе.
При проведении личного досмотра пленных у них были обнаружены запрещенные вещества. В частности, у военнослужащих изъяли свертки с наркотиками, а также ампулы, содержащие неизвестные препараты.
Прежде военный ВС России с позывным «Тефтель» заявил, что боевики ВСУ употребляют наркотические вещества перед тем, как вступить в бой. Они позволяют увеличить уровень агрессии. Боец отметил, что сам видел «порошки и таблетки», выполняя задание на константиновском направлении.