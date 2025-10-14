Опасность атаки беспилотников в Самарской области отменили 14 октября

Утром 14 октября в Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников. Напомним, что ее объявляли ночью, около 03.00.
Таким образом, угроза атаки беспилотников в регионе действовала чуть больше пяти часов. За это время никаких ЧП в регионе не произошло. Аэропорт Курумоч все это время работал штатно, задержек в расписании самолетов нет.
Но во время действия угрозы самарцы могли столкнуться с перебоями в работе мобильного интернета: его ограничивают в целях безопасности.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше