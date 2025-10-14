Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасность атаки беспилотников в Самарской области отменили 14 октября

Больше пяти часов действовала угроза атаки БПЛА в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром 14 октября в Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников. Напомним, что ее объявляли ночью, около 03.00.

«В Самарской области — отбой опасности атаки БПЛА», — такое сообщение появилось в приложении МЧС около 08.30 по местному времени.

Таким образом, угроза атаки беспилотников в регионе действовала чуть больше пяти часов. За это время никаких ЧП в регионе не произошло. Аэропорт Курумоч все это время работал штатно, задержек в расписании самолетов нет.

Но во время действия угрозы самарцы могли столкнуться с перебоями в работе мобильного интернета: его ограничивают в целях безопасности.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше