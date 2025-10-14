Ричмонд
484 минуты сохранялся режим атаки дронов над Воронежской областью

За это время над регионом сбили 12 БпЛА.

Источник: Комсомольская правда

Как известно, 13 октября в 23:10 над Воронежской областью объявили режим атаки БпЛА. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев. Режим продержался чуть больше восьми часов — до 7:14 14 октября.

За это время дежурные силы ПВО и средства РЭБ сбили 12 дронов.

По словам Александра Гусева, обошлось без пострадавших и разрушений.

Суммарно же минувшей ночью над шестью регионами нашей страны, включая Воронежскую область, и одним морем, по данным Минобороны РФ, уничтожили 40 вражеских беспилотников.

