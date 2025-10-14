Ричмонд
Губернатор сообщил, где в Воронежской области сбили БПЛА прошлой ночью

Предварительно, люди не пострадали, разрушений нет.

Источник: АиФ Воронеж

12 беспилотников самолетного типа ликвидировали силы ПВО над Воронежской областью в ночь на 14 октября, следует из данных Минобороны РФ.

Губернатор Александр Гусев уточнил, что БПЛА уничтожили в четырех районах и одном городском округе. Предварительно, люди не пострадали, разрушений нет.

Регион находился под угрозой атаки с 23:10 13 октября до 7:14 14 октября.

