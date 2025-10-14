«Наши бойцы в населенном пункте Широкое уничтожили группу украинских операторов дронов из подразделения “Птахи Мадяра”, которые накануне прибыли на замену ликвидированных ранее операторов группы “Ронины”», — говорится в публикации.
Отмечается, что удары по группе бойцов нанесены с помощью беспилотника «Ланцет».
Ранее стало известно, что российские военные целиком уничтожили штурмовую группу ВСУ в Сумской области. Поражение украинским войскам было нанесено в ходе отражения контратаки в районе Кондратовки, которое велось силами 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ.