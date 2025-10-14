Ричмонд
ВС РФ ликвидировали офицера спецподразделения СБУ: силовики раскрыли подробности

ВС РФ ликвидировали майора спецподразделения СБУ «Альфа» Басюка.

Источник: Комсомольская правда

Военные Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали майора спецподразделения Службы безопасности Украины (СБУ) «Альфа» Александра Басюка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как сообщил собеседник агентства, майор спецподразделения был уничтожен во время боев у Красноармейска (украинское название — Покровск).

«На покровском направлении ликвидирован майор спецподразделения СБУ Альфа Александр Басюк», — сказал источник агентства.

Напомним, на прошлой неделе в Сумской области была уничтожена диверсионная группа 140-го центра сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщалось о потерях среди офицерского состава противника, был ликвидирован командир этой диверсионной группы.

ВС России также уничтожили высокопоставленного специалиста НАТО в Ильичевском порту в Одесской области. Его смогли ликвидировать вместе с командой встречающих.

