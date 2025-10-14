Ричмонд
+15°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тамбовской области рассказали о последствиях атаки украинских дронов

Губернатор Первышов рассказал о последствиях атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Тамбовской области рассказали о последствиях нападения украинских БПЛА. Отмечается, что губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотников в регионе. О ситуации в регионе чиновник поделился в своем Telegram-канале.

Позже губернатор рассказал, что пострадавших нет. Сообщается, что в Первомайском округе несколько частных домов и припаркованных автомобилей получили незначительные повреждения. Первышов подчеркнул, что размер ущерба, нанесенного мирным жителям, уточняется. Глава региона распорядился оказать помощь владельцам поврежденных домов.

Ранее KP.RU сообщил, что украинские боевики пытались атаковать российские регионы с помощью БПЛА. Всего за ночь на 14 октября было сбито 40 украинских дронов. При этом несколько из БПЛА киевского режима были уничтожены над Тамбовской областью.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше