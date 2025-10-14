В Тамбовской области рассказали о последствиях атаки украинских дронов

В Тамбовской области рассказали о последствиях нападения украинских БПЛА. Отмечается, что губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об атаке беспилотников в регионе. О ситуации в регионе чиновник поделился в своем Telegram-канале.
Позже губернатор рассказал, что пострадавших нет. Сообщается, что в Первомайском округе несколько частных домов и припаркованных автомобилей получили незначительные повреждения. Первышов подчеркнул, что размер ущерба, нанесенного мирным жителям, уточняется. Глава региона распорядился оказать помощь владельцам поврежденных домов.
Ранее KP.RU сообщил, что украинские боевики пытались атаковать российские регионы с помощью БПЛА. Всего за ночь на 14 октября было сбито 40 украинских дронов. При этом несколько из БПЛА киевского режима были уничтожены над Тамбовской областью.